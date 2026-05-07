ВСУ за сутки потеряли более 160 военных в зоне действия "Южной" группировки

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ потеряли более 160 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.
