На ЗАЭС обвинили ВСУ в попытке дестабилизировать ситуацию в Энергодаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Обстрелами гражданской инфраструктуры украинские войска пытаются дестабилизировать ситуацию в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Удары наносятся по административным зданиям, жилой застройке, а также по объектам критической инфраструктуры. Это свидетельствует о целенаправленном давлении на город и попытках дестабилизировать обстановку", - сказала Яшина.
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе, по зданию администрации, сообщил ранее в среду глава администрации города Максим Пухов.