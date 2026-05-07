Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на вопрос о возможной встрече глав МИД России и Японии - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 07.05.2026 (обновлено: 13:56 07.05.2026)
Захарова ответила на вопрос о возможной встрече глав МИД России и Японии

Захарова: обращений об организации встречи глав МИД России и Японии не было

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обращений от Токио об организации российско-японских встреч высокого уровня не поступало, сообщила Мария Захарова.
  • Депутат Мунэо Судзуки ранее заявил, что передаст главе МИД предложение провести рабочую встречу с Сергеем Лавровым на полях саммита министров иностранных дел АСЕАН в Маниле.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Никаких обращений от официального Токио об организации российско-японских встреч высокого уровня на полях международных мероприятий не поступало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в России с 3 по 5 мая, заявил, что передаст министру иностранных дел страны предложение провести рабочую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита министров иностранных дел АСЕАН в Маниле.
"Со стороны официального Токио обращений об организации российско-японских встреч высокого уровня на полях международных мероприятий не поступало. Разумеется, если мы получим такое обращение, они будут должным образом рассмотрены", - сказала Захарова на брифинге.
Стенд японской компании Terra Drone - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Японии проверят компанию, сотрудничающую с Украиной в сфере БПЛА
6 мая, 05:51
 
РоссияЯпонияВ миреТокиоМунэо СудзукиМанилаМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала