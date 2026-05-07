Захарова ответила на вопрос о возможной встрече глав МИД России и Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обращений от Токио об организации российско-японских встреч высокого уровня не поступало, сообщила Мария Захарова.
- Депутат Мунэо Судзуки ранее заявил, что передаст главе МИД предложение провести рабочую встречу с Сергеем Лавровым на полях саммита министров иностранных дел АСЕАН в Маниле.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Никаких обращений от официального Токио об организации российско-японских встреч высокого уровня на полях международных мероприятий не поступало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Японский депутат Мунэо Судзуки, находящийся с визитом в России с 3 по 5 мая, заявил, что передаст министру иностранных дел страны предложение провести рабочую встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита министров иностранных дел АСЕАН в Маниле.