Республика Саха (Якутия)
 
17:40 07.05.2026
Айсен Николаев: будем бережно хранить правду о Великой Отечественной войне

Патриотическая акция "Свеча памяти" в 17-й раз прошла в Якутске

© Фото : Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев во время акции "Свеча памяти" на площади Победы в Якутске
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Традиционная патриотическая акция "Свеча памяти" прошла на площади Победы в Якутске, она началась с минуты молчания в память о павших в сражениях за Родину, сообщила пресс-служба правительства республики.
В честь 81-й годовщины Победы более 7 тысяч человек, пройдя колонной к центральной стеле, сложили из зажженных свечей надпись "Помним", отдавая дань уважения подвигу воинов, защитивших Родину.
В акции вместе с жителями и гостями города приняли участие глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, замглавы Минобрнауки РФ Ольга Петрова, Герои Российской Федерации Филипп Евсеев и Николай Соболев.
"В огнях этих свечей наша скорбь о тех, кто не вернулся с войны, и наша благодарность фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто вынес на своих плечах тяжелейшие испытания и приблизил Великую Победу. Для Якутии эта память особенно дорога. Наши земляки плечом к плечу со всей страной защищали Родину, трудились ради Победы, проявляли мужество, стойкость и верность Отечеству. Их подвиг навсегда останется частью истории нашей республики и всей России. Пока мы зажигаем свечи памяти, жива связь поколений. Особенно важно, что сегодня на площадь пришло много молодежи. Это живое подтверждение того, что память о Великой Победе передается новым поколениям. Мы будем бережно хранить правду о Великой Отечественной войне и передавать ее детям и внукам", - отметил в своем канале в МАХ Николаев.
"Свеча памяти" – всероссийская акция, участники которой ежегодно накануне Дня Победы зажигают свечи в знак благодарности и скорби павшим воинам. Из Якутии на фронт были призваны более 62 тысяч человек, многие из которых не вернулись домой. В Якутске акция состоялась в 17-й раз. В эти дни акция пройдет также в районах республики.
Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен НиколаевРоссияДень Победы
 
 
