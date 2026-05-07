Айсен Николаев: будем бережно хранить правду о Великой Отечественной войне

"В огнях этих свечей наша скорбь о тех, кто не вернулся с войны, и наша благодарность фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто вынес на своих плечах тяжелейшие испытания и приблизил Великую Победу. Для Якутии эта память особенно дорога. Наши земляки плечом к плечу со всей страной защищали Родину, трудились ради Победы, проявляли мужество, стойкость и верность Отечеству. Их подвиг навсегда останется частью истории нашей республики и всей России. Пока мы зажигаем свечи памяти, жива связь поколений. Особенно важно, что сегодня на площадь пришло много молодежи. Это живое подтверждение того, что память о Великой Победе передается новым поколениям. Мы будем бережно хранить правду о Великой Отечественной войне и передавать ее детям и внукам", - отметил в своем канале в МАХ Николаев.