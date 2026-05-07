Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о взрывах рядом с иранским Бендер-Аббасом и на острове Кешм - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 07.05.2026
СМИ сообщили о взрывах рядом с иранским Бендер-Аббасом и на острове Кешм

Reuters: рядом с Бендер-Аббасом и на острове Кешм прогремели взрывы

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские СМИ сообщают о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас.
  • Также сообщается о взрывах на острове Кешм в Ормузском проливе.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Иранские СМИ сообщают о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер.
Иранское агентство Fars передает, что вблизи Бендер-Аббаса были слышны звуки взрывов, при этом их источник и местонахождение неизвестны.
О взрывах на острове Кешм передает агентство Mehr.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Аракчи рассказал, при каких условиях ситуация в Ормузе нормализуется
Вчера, 20:56
 
В миреОрмузский проливСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против ИранаИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала