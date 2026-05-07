СМИ сообщили о взрывах рядом с иранским Бендер-Аббасом и на острове Кешм

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Иранские СМИ сообщают о взрывах рядом с портовым городом Бендер-Аббас и на острове Кешм в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер.
Иранское агентство Fars передает, что вблизи Бендер-Аббаса были слышны звуки взрывов, при этом их источник и местонахождение неизвестны.
О взрывах на острове Кешм передает агентство Mehr.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.