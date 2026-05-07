Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное".
- Он произошел на фоне объявленной воздушной тревоги.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.) прозвучал взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.