Во Владимире открылась выставка "Место памяти. Без срока давности"
17:10 07.05.2026
Во Владимире открылась выставка "Место памяти. Без срока давности"

© Фото : Пресс-служба Национального центра исторической памяти при Президенте РФ — Выставка "Место памяти. Без срока давности" во Владимире
ТУЛА, 7 мая - РИА Новости. Выставка "Место памяти. Без срока давности" начала свою работу на площадке Владимирской областной филармонии в четверг, сообщила пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
"По инициативе Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации на площадке Владимирской областной филармонии начала работу выставка "Место памяти. Без срока давности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что экспозиция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральное место выставки занимают картины, детские рисунки, а также скульптуры, которые объединены в пространство памяти.
В сообщении отмечается, что пространство экспозиции станет площадкой для просветительского диалога и внесет весомый вклад в сохранение исторической правды, укрепление национальной памяти и единства народов России.
По данным пресс-службы правительства Владимирской области, выставка будет работать с 8 мая по 11 июня.
