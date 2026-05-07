Во Владимире открылась выставка "Место памяти. Без срока давности"

ТУЛА, 7 мая - РИА Новости. Выставка "Место памяти. Без срока давности" начала свою работу на площадке Владимирской областной филармонии в четверг, сообщила пресс-служба Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
В пресс-службе добавили, что экспозиция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Центральное место выставки занимают картины, детские рисунки, а также скульптуры, которые объединены в пространство памяти.
В сообщении отмечается, что пространство экспозиции станет площадкой для просветительского диалога и внесет весомый вклад в сохранение исторической правды, укрепление национальной памяти и единства народов России.
По данным пресс-службы правительства Владимирской области, выставка будет работать с 8 мая по 11 июня.
© Фото : Пресс-служба Национального центра исторической памяти при Президенте РФВыставка "Место памяти. Без срока давности" во Владимире
