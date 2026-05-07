Опрос показал, сколько россиян считают День Победы самым важным праздником

11:40 07.05.2026
ВЦИОМ: 67% россиян считают, что 9 мая – самый важный праздник

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 67% россиян считают 9 мая самым важным праздником, так как победа в Великой Отечественной войне — это самая большая победа России на протяжении всей ее истории.
  • 82% россиян собираются праздновать День Победы, 49% примут участие в парадах и шествиях.
  • В ходе опроса 28% респондентов назвали фильм «В бой идут одни старики» любимым фильмом о Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Большинство (67%) россиян считает, что 9 мая - самый важный праздник, почти половина (49%) примет участие в парадах и шествиях, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
Две трети (67%) респондентов считают, что победа в Великой Отечественной войне - это самая большая победа России на протяжении всей ее истории, поэтому 9 мая - самый важный праздник. Четверть (25%) опрошенных считает 9 мая днем памяти и скорби, поскольку в ходе Великой Отечественной войны погибли десятки миллионов человек.
Девять из десяти (88%) опрошенных считают, что память о победе в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодежи.
Большинство (82%) россиян собирается праздновать День Победы, 15% не планируют этого делать. Почти половина (49%) респондентов отметила, что примет участие в парадах, возложениях венков и шествиях, 18% планируют смотреть праздничный салют, 17% - гулять и отдыхать на природе.
Россиян также попросили назвать фильмы о Великой Отечественной войне, которые им нравятся: 28% назвали "В бой идут одни старики", 19% - "А зори здесь тихие", 15% - "Они сражались за Родину", 10% - "Семнадцать мгновений весны".
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 апреля 2026 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
