Опрос показал, сколько россиян считают День Победы самым важным праздником

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Большинство (67%) россиян считает, что 9 мая - самый важный праздник, почти половина (49%) примет участие в парадах и шествиях, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Две трети (67%) респондентов считают, что победа в Великой Отечественной войне - это самая большая победа России на протяжении всей ее истории, поэтому 9 мая - самый важный праздник. Четверть (25%) опрошенных считает 9 мая днем памяти и скорби, поскольку в ходе Великой Отечественной войны погибли десятки миллионов человек.

Девять из десяти (88%) опрошенных считают, что память о победе в Великой Отечественной войне нужно использовать для патриотического воспитания молодежи.

Большинство (82%) россиян собирается праздновать День Победы, 15% не планируют этого делать. Почти половина (49%) респондентов отметила, что примет участие в парадах, возложениях венков и шествиях, 18% планируют смотреть праздничный салют, 17% - гулять и отдыхать на природе.

Россиян также попросили назвать фильмы о Великой Отечественной войне, которые им нравятся: 28% назвали "В бой идут одни старики", 19% - "А зори здесь тихие", 15% - "Они сражались за Родину", 10% - "Семнадцать мгновений весны".