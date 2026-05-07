Краткий пересказ от РИА ИИ
- Практика пыток и казней украинских военнослужащих распространяется в подразделениях ВСУ.
- Выходцы из 425-го штурмового полка «Скала» причастны к распространению этих практик в других подразделениях ВСУ.
- В 155-й отдельной механизированной бригаде ВСУ наблюдается ситуация, напоминающая тюремную иерархию, где есть лидер, его доверенные лица и те, кто выполняет всю работу.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Практика пыток и казней украинских военнослужащих распространяется в подразделениях ВСУ выходцами из 425-го штурмового полка "Скала", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Действия военных преступников из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ подтверждают сообщения о распространении практик пыток и казней украинских военнослужащих на другие подразделения ВСУ, куда были назначены выходцы из "Скалы", – сказал собеседник агентства.
По его словам, экс-чемпиона Украины по киокушинкай каратэ Сергея Масленко избивал перед строем солдат 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выходец из "Скалы" с позывным "Карабас".
В комментарии из соцсетей, который приводят силовики, описывается ситуация в 155-й бригаде ВСУ: у каждого командира батальона есть приближенные, которые избегают участия в боях и при этом запугивают остальных военнослужащих. Ситуация напоминает тюремную иерархию: есть лидер, его доверенные лица и те, кто выполняет всю работу.
"Там всего не показано. Там показано, что будет, если не будут выполнять приказы командира. Устрашить", – приводит собеседник агентства комментарий.
"Командиром батальона является некий Константин Русанов с позывным "Немо", который ранее служил заместителем командира "Скалы", а командиром бригады – бывший начальник штаба 425-го отдельного штурмового полка ВСУ Станислав Лучанов", – добавил источник.