Задержанный за избиение сослуживца служил в скандальном полку ВСУ "Скала"
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 07.05.2026
Задержанный за избиение сослуживца служил в скандальном полку ВСУ "Скала"

Форма украинского военного
Форма украинского военного. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный, обвиняемый в жестоком избиении сослуживца из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, служил в скандальном 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».
  • По информации издания «Следствие.Инфо», избиение совершил солдат с позывным «Карабас», служащий в батальоне, который подчиняется полку «Скала».
  • Избитый военнослужащий Сергей Маленко был мобилизован в полк «Скала», а затем переведен в 155-ю бригаду, которая относится к «Скале».
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Задержанный военный, обвиняемый в жестоком избиении сослуживца из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ, был служащим скандального 425-го отдельного штурмового полка "Скала", сообщило украинское издание "Следствие.Инфо" со ссылкой на собственные источники.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что военнослужащего из 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Маленко жестоко избили со связанными руками на глазах у других военных. Видео с избиением имело широкий резонанс в стране. В соцсетях утверждали, что к избиению Маленко мог быть причастен командир бригады Станислав Лучанов, ранее занимавший должность начальника штаба штурмового полка "Скала". ВСУ опровергли причастность к избиению командира бригады, заявив, что военнослужащего избил оператор БПЛА, который затем самовольно оставил часть. Госбюро расследований Украины (ГБР) сообщило в четверг о его задержании.
"По информации источников "Следствие.Инфо", это сделал солдат, который служит в батальоне, подчиняющемся 425-му Отдельному штурмовому полку "Скала", с позывным "Карабас". Его имя и фамилия есть в распоряжении у редакции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как сообщило "Следствие.Инфо", в издание обратился командир 210-го отдельного батальона беспилотных систем Константин Русанов, который служит в "Скале" и заявил, что нападавший на Маленко был солдатом его подразделения.
Издание сообщило со ссылкой на комментарий сестры избитого, что Маленко мобилизовали 31 декабря 2025 года в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала". Позже 2 марта его перевели в 155-ю бригаду, которая относится к "Скале", на всех фотографиях с соревнований Маленко был с флагом этого полка. Также она утверждает, что Маленко избивал не один человек, а восемь, а обвиняемый был правой рукой комбата.
В сентябре собеседник РИА новости в российских силовых структурах рассказал, что попадание в 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" для боевиков ВСУ "означает верную смерть". По его словам, бывший военнослужащий "Скалы" рассказал о чудовищных условиях службы и беззаконии в полку.
