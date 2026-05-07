Специальная военная операция на Украине
 
08:59 07.05.2026 (обновлено: 09:05 07.05.2026)
Над Воронежской областью сбили 12 беспилотников

  • Над Воронежской областью сбили 12 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.
  • Обломки сбитого БПЛА повредили инфраструктурный объект.
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Двенадцать БПЛА сбиты в небе над Воронежской областью, обломками повреждён инфраструктурный объект, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над четырьмя районами региона было обнаружено, уничтожено и подавлено 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В одном районе обломки сбитого БПЛА повредили инфраструктурный объект. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется", — сообщил Гусев на своём канале на платформе "Макс".
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
