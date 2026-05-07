Российские военные обнаружили шесть БПЛА в небе Латвии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские военные обнаружили утром в четверг шесть беспилотников в воздушном пространстве Латвии, пять из них пропали в районе города Резекне, сообщило министерство обороны РФ.
По информации МО РФ, в четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга.
"Около 3 часов 20 минут мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из шести БПЛА... Около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии", - говорится в сообщении.