Во Внуково сняли временные ограничения

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
