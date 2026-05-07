Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпании отменяют некоторые рейсы из "Внуково" - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 07.05.2026
Авиакомпании отменяют некоторые рейсы из "Внуково"

Авиакомпании отменяют рейсы из "Внуково" из-за ограничений

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоМеждународный аэропорт Внуково
Международный аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
Международный аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиакомпании отменяют некоторые рейсы с вылетом из «Внуково».
  • Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту «Внуково» в 01:41 мск.
  • Часть самолетов, направлявшихся во «Внуково», ушли на запасные аэродромы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпании отменяют некоторые рейсы с вылетом из "Внуково" на фоне ограничений, часть самолетов, направлявшихся в воздушную гавань, ушли на запасные аэродромы, сообщил аэропорт.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту "Внуково" в 01.41 мск, об этом сообщала Росавиация.
"Часть воздушных судов, направлявшихся во Внуково, ушли на запасной в другие аэропорты Московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании", - говорится в сообщении аэропорта.
Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили во "Внуково". В терминале аэропорта организована выдача питьевой воды и матрасов для отдыха.
Самолет - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Вчера, 07:46
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала