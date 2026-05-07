Авиакомпании отменяют некоторые рейсы из "Внуково"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиакомпании отменяют некоторые рейсы с вылетом из «Внуково».
- Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту «Внуково» в 01:41 мск.
- Часть самолетов, направлявшихся во «Внуково», ушли на запасные аэродромы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпании отменяют некоторые рейсы с вылетом из "Внуково" на фоне ограничений, часть самолетов, направлявшихся в воздушную гавань, ушли на запасные аэродромы, сообщил аэропорт.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту "Внуково" в 01.41 мск, об этом сообщала Росавиация.
"Часть воздушных судов, направлявшихся во Внуково, ушли на запасной в другие аэропорты Московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании", - говорится в сообщении аэропорта.
Пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили во "Внуково". В терминале аэропорта организована выдача питьевой воды и матрасов для отдыха.