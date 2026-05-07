Авиакомпании отменяют некоторые рейсы из "Внуково"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Авиакомпании отменяют некоторые рейсы с вылетом из "Внуково" на фоне ограничений, часть самолетов, направлявшихся в воздушную гавань, ушли на запасные аэродромы, сообщил аэропорт

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту "Внуково" в 01.41 мск, об этом сообщала Росавиация.

"Часть воздушных судов, направлявшихся во Внуково, ушли на запасной в другие аэропорты Московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании", - говорится в сообщении аэропорта.