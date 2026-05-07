Во Владивостоке раскрыто убийство девушки, совершенное в 2000 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Владивостоке раскрыто убийство 19-летней жительницы Благовещенска, совершенное в 2000 году.

Двое жителей Владивостока задержаны по подозрению в убийстве девушки ради денег на автомобиль.

Под давлением улик подозреваемые признались в убийстве и дали подробные показания.

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и СК раскрыли убийство 19-летней жительницы Благовещенска, совершенное в 2000 году во Владивостоке: заключены под стражу двое мужчин, убивших свою жертву ради денег на автомобиль, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.

По подозрению убийстве девушки, совершенном в 2000 году, задержаны двое жителей Владивостока . Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

"По версии следствия, что в период с марта по апрель 2000 года фигуранты, являющиеся наркозависимыми лицами, обманным путем завладели денежными средствами своей знакомой, приехавшей из Благовещенска во Владивосток с целью приобретения автомобиля. 19-летняя потерпевшая доверяла мужчинам и согласилась на их предложение купить иномарку по выгодной цене", - говорится в сообщении.

Передав им деньги, девушка некоторое время каталась с обвиняемыми по городу и окрестностям на автомобиле, который фактически принадлежал другому лицу, а фигуранты подыскивали безлюдное место для убийства.

"Остановившись в районе золоотвала ТЭЦ-2 города Владивостока, соучастники под предлогом отдыха вышли из машины. Внезапно они нанесли девушке не менее одного удара твердым тупым предметом (предположительно, лопатой) в область головы, после чего накинули ей на шею веревку, лишив возможности дышать. Убедившись в смерти потерпевшей, обвиняемые спрятали тело в районе золоотвала", - сообщает следствие.

Долгое время правоохранителям не удавалось доказать причастность этих мужчин: они уже фигурировали в материалах уголовного дела, но давали ложные версии исчезновения девушки.

Спустя годы следователи повторно изучили материалы дела и получили показания нового свидетеля, сообщившего важные подробности. Под давлением улик фигуранты признались в содеянном и дали подробные показания, их проверили на месте.