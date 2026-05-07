Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке раскрыто убийство девушки, совершенное в 2000 году - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 07.05.2026
Во Владивостоке раскрыто убийство девушки, совершенное в 2000 году

Во Владивостоке задержали двух мужчин, убивших девушку ради денег на автомобиль

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке раскрыто убийство 19-летней жительницы Благовещенска, совершенное в 2000 году.
  • Двое жителей Владивостока задержаны по подозрению в убийстве девушки ради денег на автомобиль.
  • Под давлением улик подозреваемые признались в убийстве и дали подробные показания.
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и СК раскрыли убийство 19-летней жительницы Благовещенска, совершенное в 2000 году во Владивостоке: заключены под стражу двое мужчин, убивших свою жертву ради денег на автомобиль, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
По подозрению убийстве девушки, совершенном в 2000 году, задержаны двое жителей Владивостока. Им предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
Задержанный - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в 1998 году
29 ноября 2025, 13:56
"По версии следствия, что в период с марта по апрель 2000 года фигуранты, являющиеся наркозависимыми лицами, обманным путем завладели денежными средствами своей знакомой, приехавшей из Благовещенска во Владивосток с целью приобретения автомобиля. 19-летняя потерпевшая доверяла мужчинам и согласилась на их предложение купить иномарку по выгодной цене", - говорится в сообщении.
Передав им деньги, девушка некоторое время каталась с обвиняемыми по городу и окрестностям на автомобиле, который фактически принадлежал другому лицу, а фигуранты подыскивали безлюдное место для убийства.
"Остановившись в районе золоотвала ТЭЦ-2 города Владивостока, соучастники под предлогом отдыха вышли из машины. Внезапно они нанесли девушке не менее одного удара твердым тупым предметом (предположительно, лопатой) в область головы, после чего накинули ей на шею веревку, лишив возможности дышать. Убедившись в смерти потерпевшей, обвиняемые спрятали тело в районе золоотвала", - сообщает следствие.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
На Камчатке раскрыли убийство гражданина Киргизии
3 октября 2025, 02:06
Долгое время правоохранителям не удавалось доказать причастность этих мужчин: они уже фигурировали в материалах уголовного дела, но давали ложные версии исчезновения девушки.
Спустя годы следователи повторно изучили материалы дела и получили показания нового свидетеля, сообщившего важные подробности. Под давлением улик фигуранты признались в содеянном и дали подробные показания, их проверили на месте.
Суд заключил мужчин под стражу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МВД Ростова попросило жителей помочь раскрыть жестокое убийство двух женщин
20 октября 2025, 16:01
 
ПроисшествияВладивостокБлаговещенскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала