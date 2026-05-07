VK Fest объявил вторую волну артистов

В Санкт-Петербурге VK Fest пройдёт 4 и 5 июля в Парке 300-летия. На Синей сцене выступят МОТ, Клава Кока, Ева Власова, FEDUK и Артур Пирожков. Для зрителей Белой сцены свои хиты исполнят Baby Cute, Lida, OG Buda, Слава КПСС, тима ищет свет, Полка, Словетский и Moreart. На Фиолетовую сцену выйдут Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, Cheese People, osiwoy и SKY RAE.