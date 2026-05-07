VK Fest объявил вторую волну артистов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. FEDUK, OG Buda, Ева Польна, IOWA, JONY, Слава КПСС, PIZZA, Артур Пирожков, тима ищет свет, Baby Cute выступят на VK Fest.
VK Fest начнёт фестивальный тур в Казани 7 июня у Центра семьи "Казан". К лайнапу в Татарстане присоединились FEDUK, Дима Масленников и Клава Кока. В первую волну артистов вошли Татьяна Куртукова, группа "Сироткин", Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.
В Санкт-Петербурге VK Fest пройдёт 4 и 5 июля в Парке 300-летия. На Синей сцене выступят МОТ, Клава Кока, Ева Власова, FEDUK и Артур Пирожков. Для зрителей Белой сцены свои хиты исполнят Baby Cute, Lida, OG Buda, Слава КПСС, тима ищет свет, Полка, Словетский и Moreart. На Фиолетовую сцену выйдут Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, Cheese People, osiwoy и SKY RAE.
В Москве фестиваль пройдёт 18 и 19 июля на территории ВДНХ. На Синюю сцену выйдут легенды поп-музыки Ева Польна и IOWA, группа PIZZA и OG Buda, BLIZKEY и JONY. На Белой сцене выступят Словетский, Антоха МС, Lida, SALUKI, Слава КПСС, тима ищет свет, Moreart. К лайнапу Фиолетовой сцены присоединились Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, ПЛУТТО, Cheese People, osiwoy, Nomad Punk, SKY RAE, Катюша, CHEBANOV и Полка.
Первыми о новой волне артистов узнали гости VK Fest Muzloto — фестиваль представил обновлённый лайнап в формате музыкального лото. Событие прошло в саду "Эрмитаж", его посетила тысяча человек: они вытягивали игровые номера и угадывали артистов в режиме интерактивного шоу. Вместе с номерами ведущий объявлял треки и имена исполнителей, которые выступят на VK Fest этим летом. В завершение вечера для гостей выступил BLIZKEY.
Ранее фестиваль объявил первую волну участников. В неё вошли t.A.T.u, Zivert, Татьяна Куртукова, Markul, Дора, ARTIK & ASTI, Tesla Boy, Boulevard Depo и другие исполнители. В Москве и Санкт-Петербурге запланированы выступления двух секретных гостей. Лайнап будет пополняться, за новостями и анонсами можно следить в официальном сообществе VK Fest.
В 2025 году VK Fest прошёл в пяти городах, его посетили 205 тысяч гостей. Фестиваль был занесён в Книгу рекордов России по количеству выступающих артистов — 295 исполнителей и музыкальных коллективов. Билеты на VK Fest 2026 доступны на сайте.