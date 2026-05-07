В школе во Вьетнаме прошли акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти" провели в школе "Ханой-Амстердам" во Вьетнаме, сообщает посольство России в республике.
В мероприятии участвовали главы дипмиссий России и Белоруссии, Русского дома, а также ряда министерств и ведомств Вьетнама.
"7 мая в школе "Ханой-Амстердам" прошли ставшие уже традиционными во Вьетнаме акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.
Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и прошли в колонне "Бессмертного полка", а после торжественной части смогли попробовать полевую кухню.
"Такие встречи, ставшие уже доброй традицией во Вьетнаме, помогают сохранять связь поколений, бережно передавать память детям и напоминать о том, как важно хранить уважение к истории своей семьи и своей страны", - прокомментировал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко, слова которого приводятся в сообщении.