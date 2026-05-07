Рейтинг@Mail.ru
В школе во Вьетнаме прошли акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти" - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 07.05.2026
В школе во Вьетнаме прошли акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти"

В школе "Ханой-Амстердам" во Вьетнаме прошла акция "Бессмертный полк"

© Фото : Посольство России во Вьетнаме/TelegramАкция "Бессмертный полк" в школе "Ханой-Амстердам" во Вьетнаме
Акция Бессмертный полк в школе Ханой-Амстердам во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Посольство России во Вьетнаме/Telegram
Акция "Бессмертный полк" в школе "Ханой-Амстердам" во Вьетнаме
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В школе "Ханой-Амстердам" во Вьетнаме прошли акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", сообщает посольство России.
  • Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.
  • В мероприятии участвовали главы дипмиссий России и Белоруссии, Русского дома, а также ряда министерств и ведомств Вьетнама.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти" провели в школе "Ханой-Амстердам" во Вьетнаме, сообщает посольство России в республике.
В мероприятии участвовали главы дипмиссий России и Белоруссии, Русского дома, а также ряда министерств и ведомств Вьетнама.
«
"7 мая в школе "Ханой-Амстердам" прошли ставшие уже традиционными во Вьетнаме акции "Бессмертный полк" и "Сад памяти", - говорится в сообщении посольства в официальном Telegram-канале.
Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и прошли в колонне "Бессмертного полка", а после торжественной части смогли попробовать полевую кухню.
"Такие встречи, ставшие уже доброй традицией во Вьетнаме, помогают сохранять связь поколений, бережно передавать память детям и напоминать о том, как важно хранить уважение к истории своей семьи и своей страны", - прокомментировал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко, слова которого приводятся в сообщении.
Колонна Бессмертного полка в Орле - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
В Орле отменили парад, салют и шествие "Бессмертного полка" в День Победы
6 мая, 15:11
 
В миреВьетнамРоссияБелоруссияВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала