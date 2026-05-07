Экономист рассказал о выплатах ветеранам к 9 Мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 Мая получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.
- Выплаты будут произведены лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников, военнослужащим, проходившим службу не менее шести месяцев в 1941–1945 годах, сотрудникам разведки и контрразведки и другим категориям граждан, предусмотренным законодательством.
- Денежные средства поступят беззаявительно с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым выплата полагается.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 Мая получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
"Гражданам России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа законодательно перечисленных категорий лиц, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей", - cказал Балынин.
Он уточнил, что выплаты будут произведены лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований, военнослужащим, в том числе уволенным в запас, проходившим службу не менее шести месяцев в 1941-1945 годах вне состава действующей армии.
Кроме того, выплату к Дню Победы получат сотрудники разведки и контрразведки, выполнявшие специальные задания, военнослужащие, награжденные орденами, медалями СССР и "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства, если их травмы связаны с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, и другие категории граждан, предусмотренные действующим законодательством.
"Указанная выплата приурочивается к Дню Победы. Денежные средства беззаявительно в 2026 году поступают с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым она полагается", - заключил эксперт.
11 марта, 02:50