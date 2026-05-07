Экономист рассказал о выплатах ветеранам к 9 Мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 Мая получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.

"Указанная выплата приурочивается к Дню Победы. Денежные средства беззаявительно в 2026 году поступают с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым она полагается", - заключил эксперт.