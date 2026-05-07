Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал о выплатах ветеранам к 9 Мая - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 07.05.2026 (обновлено: 06:29 07.05.2026)
Экономист рассказал о выплатах ветеранам к 9 Мая

РИА Новости: участникам и инвалидам ВОВ к 9 Мая выплатят по десять тысяч рублей

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 Мая получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.
  • Выплаты будут произведены лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников, военнослужащим, проходившим службу не менее шести месяцев в 1941–1945 годах, сотрудникам разведки и контрразведки и другим категориям граждан, предусмотренным законодательством.
  • Денежные средства поступят беззаявительно с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым выплата полагается.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны к 9 Мая получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Игорь Балынин.
"Гражданам России, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвии, Литве и Эстонии, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны из числа законодательно перечисленных категорий лиц, производится ежегодная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей", - cказал Балынин.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Солнцев навестил ветерана Великой Отечественной войны Шевченко из Оренбурга
4 мая, 17:45
Он уточнил, что выплаты будут произведены лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп и других антифашистских формирований, военнослужащим, в том числе уволенным в запас, проходившим службу не менее шести месяцев в 1941-1945 годах вне состава действующей армии.
Кроме того, выплату к Дню Победы получат сотрудники разведки и контрразведки, выполнявшие специальные задания, военнослужащие, награжденные орденами, медалями СССР и "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства, если их травмы связаны с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, и другие категории граждан, предусмотренные действующим законодательством.
"Указанная выплата приурочивается к Дню Победы. Денежные средства беззаявительно в 2026 году поступают с 3 апреля вместе с пенсией и другими перечислениями на счета граждан, которым она полагается", - заключил эксперт.
Награды ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Госдуме рассказали, кому повысят выплаты в России в апреле
11 марта, 02:50
 
ОбществоРоссияЛатвияЛитваИгорь БалынинДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала