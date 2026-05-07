МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил новую модель вертолета "Ансат", отметив, что у этой машины больше и скорость, и грузоподъемность.
Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
Глава госкорпорации рассказал президенту о ходе работ в гражданской авиации, в частности, о новых легких вертолетах в импортозамещенном облике - двухдвигательном "Ансате" и однодвигательном Ми-34. Он отметил, что "Ансат" – один из основных вертолетов, который используется в российской санитарной авиации.
"У "Ансата" нового и скорость побольше, и грузоподъемность", - отметил Путин.