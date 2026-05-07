Диарея и рвота: велосипедисты попали в больницу в Европе из-за навоза

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Несколько велосипедистов были госпитализированы после однодневной гонки Famenne Ardenne Classic в Бельгии из-за наличия на дорогах коровьего навоза, сообщает The Guardian.

Трое гонщиков команды Lotto-Intermarche испытывали боли в животе, диарею, лихорадку и рвоту и были ненадолго доставлены в больницу. Тошноту также почувствовал победитель гонки Арно Де Ли. Кроме того, пострадали несколько велосипедистов из команды Alpecin. Многим из гонщиков предстоит участвовать в многодневке "Джиро д'Италия", которая стартует 8 мая в болгарском городе Несебыр.