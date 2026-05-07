Диарея и рвота: велосипедисты попали в больницу в Европе из-за навоза - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
14:58 07.05.2026 (обновлено: 15:12 07.05.2026)
Диарея и рвота: велосипедисты попали в больницу в Европе из-за навоза

Велосипедистов госпитализировали после гонки в Бельгии из-за навоза на дорогах

© Фото : Пресс-служба "Вуэльты"Участники "Вуэльты Испании" - 2025
  • Несколько велосипедистов были госпитализированы после гонки Famenne Ardenne Classic в Бельгии из-за наличия на дорогах коровьего навоза.
  • Гонщики команды Lotto-Intermarche и другие велосипедисты испытывали боли в животе, диарею, лихорадку и рвоту.
  • По предварительной версии, источником инфекции стали кампилобактерии из коровьего навоза.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Несколько велосипедистов были госпитализированы после однодневной гонки Famenne Ardenne Classic в Бельгии из-за наличия на дорогах коровьего навоза, сообщает The Guardian.
Трое гонщиков команды Lotto-Intermarche испытывали боли в животе, диарею, лихорадку и рвоту и были ненадолго доставлены в больницу. Тошноту также почувствовал победитель гонки Арно Де Ли. Кроме того, пострадали несколько велосипедистов из команды Alpecin. Многим из гонщиков предстоит участвовать в многодневке "Джиро д'Италия", которая стартует 8 мая в болгарском городе Несебыр.
По предварительной версии, источником желудочно-кишечной инфекции стали кампилобактерии из коровьего навоза, поскольку из-за мокрых дорог экскременты попали на участников гонки.
