Ушаков: Киеву нужен один серьезный шаг для приостановки военных действий

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киеву нужен один серьезный шаг, после чего приостановятся военные действия и откроются перспективы для обсуждения долгосрочного урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ с Донбасса поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Также он отмечал, что мир на Украине может наступить сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и "примет соответствующие решения".