Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: Киеву нужен один серьезный шаг для приостановки военных действий - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 07.05.2026 (обновлено: 16:32 07.05.2026)
Ушаков: Киеву нужен один серьезный шаг для приостановки военных действий

Ушаков: Киеву нужен один серьезный шаг и приостановятся военные действия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Киеву нужно сделать серьезный шаг для приостановки военных действий.
  • По словам Ушакова, после этого шага откроются перспективы для обсуждения долгосрочного урегулирования.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киеву нужен один серьезный шаг, после чего приостановятся военные действия и откроются перспективы для обсуждения долгосрочного урегулирования, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг и, после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а, во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейших для долгосрочного урегулирования", - сказал Ушаков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ с Донбасса поможет выйти на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. Также он отмечал, что мир на Украине может наступить сегодня, если Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и "примет соответствующие решения".
Сотрудники Росгвардии у Кремлевского проезда в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Ушаков: Минобороны предупредило об ответе на попытки Киева сорвать парад
Вчера, 15:37
 
В миреКиевЮрий УшаковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала