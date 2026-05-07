Рейтинг@Mail.ru
В США началась встреча Трампа и Лулы да Силвы - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 07.05.2026 (обновлено: 20:16 07.05.2026)
В США началась встреча Трампа и Лулы да Силвы

В Белом доме началась встреча Трампа и Лулы да Силвы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время встречи
Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры Дональда Трампа и Луиса Инасиу Лулы да Силвы начались в Белом доме.
  • После завершения переговоров лидеры проведут рабочую встречу, за которой последует обед в закрытом для прессы формате.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы начались в Белом доме.
Как сообщает пресс-пул Белого дома, кортеж бразильского лидера прибыл к резиденции президента США в 11.21 по времени Вашингтона (18.21 мск). Трамп лично вышел встретить гостя на южной лужайке. Лидеры обменялись рукопожатиями перед тем, как направиться в Овальный кабинет для начала переговоров.
Согласно расписанию Белого дома, после завершения переговоров лидеры проведут рабочую встречу, за которой последует обед в закрытом для прессы формате.
В феврале Лула да Силва сообщал, что ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне, и отметил, что планирует обсудить с американским лидером вопросы торговли, иммиграции, инвестиций и сотрудничества между университетами двух стран.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Трамп обвинил лидера демократов в подстрекательстве к покушению
Вчера, 17:00
 
В миреСШАДональд ТрампЛуис Инасиу Лула да СилваБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала