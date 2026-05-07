В США началась встреча Трампа и Лулы да Силвы

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы начались в Белом доме.
Как сообщает пресс-пул Белого дома, кортеж бразильского лидера прибыл к резиденции президента США в 11.21 по времени Вашингтона (18.21 мск). Трамп лично вышел встретить гостя на южной лужайке. Лидеры обменялись рукопожатиями перед тем, как направиться в Овальный кабинет для начала переговоров.
Согласно расписанию Белого дома, после завершения переговоров лидеры проведут рабочую встречу, за которой последует обед в закрытом для прессы формате.
В феврале Лула да Силва сообщал, что ожидает встречи с Трампом в Вашингтоне, и отметил, что планирует обсудить с американским лидером вопросы торговли, иммиграции, инвестиций и сотрудничества между университетами двух стран.