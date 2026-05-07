"Меняют города". Депутат Рады выступил с жестким предупреждением об Украине

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале заявил, что Украина может столкнуться с потерей исторической и национальной идентичности из-за притока мигрантов.
"Подобные процессы меняют города, культурную среду, рынок труда, семейную модель, общественные отношения и сам облик страны. Через 5–10 лет это может полностью изменить внешний и культурный вид многих украинских городов. Первый результат мы увидим уже через год. Это новые украинцы в роддомах и просто огромное количество новых семей", — высказался он.
Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник заявил, что дефицит кадров на Украине составляет 30%, доходя в отдельных сферах до 50%.
Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в сентябре 2025 года отметил, что Украине из-за массового оттока молодежи и ухудшающейся демографической ситуации понадобится открыть границы для мигрантов из Азии.
Член украинского экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что Киеву нужно ежегодно завозить 450-500 тысяч трудовых мигрантов для восстановления экономики страны. По его словам, уже есть примеры, когда предприятия на западе Украины приглашают на работу представителей из Бангладеша.