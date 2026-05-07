Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим может повторить путь руководства Ирака в 1990-х годах.
- Он напомнил о хвастливых заявлениях Зеленского относительно боевого опыта ВСУ и провел параллель с аналогичными заявлениями об иракской армии в конце 1980-х годов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киевский режим имеет все шансы повторить путь руководства Ирака в 1990-х годах, чьи амбиции тоже в свое время подогревались западниками, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Обращают на себя внимание и хвастливые заявления Зеленского о наличии у ВСУ "самого богатого боевого опыта из всех европейских армий". Хотелось бы напомнить, что в таких же тонах многие аналитики писали в конце 1980-х годов об иракской армии — крупнейшей среди государств Персидского залива. Куда в итоге завели подогреваемые западниками амбиции и "головокружение от успехов" руководство Ирака уже в 1990 году, все хорошо помнят. У временщиков с Банковой есть все шансы повторить этот путь", - написал Медведев.
