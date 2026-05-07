Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев усомнился, что Запад будет исполнять возможный договор по Украине.
- По мнению Медведева, заключенные ранее "Минские соглашения" не собирались выполнять, их целью было дать передышку Киеву.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев усомнился, что Запад будет исполнять возможный договор по Украине, поскольку никто не собирался исполнять Минские соглашения.
"Никто всерьез не собирался выполнять Минские соглашения, единственной целью которых, исходя из современных публичных заявлений из ФРГ и Франции, было дать передышку киевским марионеткам. И какова тогда будет цена пресловутому договору об урегулировании на Украине", - написал Медведев в статье, опубликованной на RT.