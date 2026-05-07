Бойцы "Севера" ликвидировали свыше 15 пунктов управления БПЛА ВСУ за неделю

БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Подразделения войск беспилотных систем (БПС) группировки "Север" с начала мая уничтожили более 15 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.
"Подразделением войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с начала мая были поражены более 15 пунктов управления беспилотниками противника в Харьковской области. Расчеты воздушной разведки круглосуточно стоят на боевом дежурстве. Погодные условия позволяют нарастить огневое поражение, увеличивая дальность полета и качество объективного контроля уничтожения", - сказал Карта.
Собеседник агентства пояснил, что позиции противника выявляются по антеннам, усилителям сигнала и другой аппаратуре управления БПЛА, а также за счет систем разведки и перехвата, фиксирующих взлет дронов со стартовых площадок. Полученные данные оперативно передаются командованию и расчетам ударных беспилотников.
По его оценке, уничтожение пунктов управления снижает активность украинских беспилотных подразделений и минимизирует риски воздушных атак, при этом поражаются как оборудование, так и личный состав. Кроме того, позиции БПЛА ВСУ подвергаются массированным артиллерийским ударам в сочетании с атаками FPV-дронов, что повышает процент поражений.
22 июня 2022, 17:18