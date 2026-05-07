На Украине внедряются новые критерии отбора на командные должности

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Украине внедряются новые критерии отбора при назначении на командные должности, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По данным источника, приоритет, как утверждается, отдается офицерам отдельных штурмовых подразделений, в том числе 225-го и 425-го полков, а также военнослужащим, участвовавшим в операциях на отдельных направлениях.

"На Украине сообщают о новых критериях отбора при назначении на командные должности. Сырский требует рассматривать к назначению в первую очередь "офицеров" 225 и 425 ошп, а также участвовавших в "Курской авантюре", — отметил собеседник агентства.

По его словам, подобная кадровая политика оказывает влияние на обстановку внутри подразделений.