На Украине внедряются новые критерии отбора на командные должности

На командные должности в ВСУ продвигают участников атаки на Курскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине внедряются новые критерии отбора при назначении на командные должности.
  • Приоритет отдается офицерам 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков, а также военнослужащим, участвовавшим в операциях на отдельных направлениях.
  • Новая кадровая политика оказывает влияние на обстановку внутри подразделений, распространяя «традиции» штурмовых полков, такие как казни и пытки собственных военнослужащих.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Украине внедряются новые критерии отбора при назначении на командные должности, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника, приоритет, как утверждается, отдается офицерам отдельных штурмовых подразделений, в том числе 225-го и 425-го полков, а также военнослужащим, участвовавшим в операциях на отдельных направлениях.
"На Украине сообщают о новых критериях отбора при назначении на командные должности. Сырский требует рассматривать к назначению в первую очередь "офицеров" 225 и 425 ошп, а также участвовавших в "Курской авантюре", — отметил собеседник агентства.
По его словам, подобная кадровая политика оказывает влияние на обстановку внутри подразделений.
"Кадровая политика украинского главкома на данный момент привела лишь к распространению "традиций" штурмовых полков (казни и пытки собственных военнослужащих) на другие подразделения", — добавили в силовых структурах.
