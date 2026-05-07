Эксперт рассказала о важных деталях в подготовке к экстремальному туризму

Краткий пересказ от РИА ИИ Подготовка к экстремальному туризму требует проверки компании в Едином реестре туроператоров, регистрации группы в МЧС и наличия сертификатов оказания первой помощи, рассказала эксперт по подбору туров Елена Гордая.

Легальный организатор регистрирует группу в МЧС минимум за десять дней до выхода на маршрут и требует от гидов наличие государственных удостоверений инструкторов-проводников и свежих сертификатов по оказанию первой помощи.

Важно, чтобы у гида были спутниковый телефон и GPS-трекер, а также необходимо внимательно изучить договор и полис, чтобы страховка покрывала активный отдых и включала эвакуацию вертолетом.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подготовка к экстремальному туризму требует проверки компании в Едином реестре туроператоров, регистрации группы в МЧС и наличия сертификатов оказания первой помощи, рассказала эксперт по подбору туров Елена Гордая.

"Если фирмы там (в Едином федеральном реестре туроператоров - ред.) нет, вы покупаете поход у нелегалов, которые исчезнут при первой опасности. Легальный организатор всегда регистрирует группу в МЧС минимум за десять дней до выхода на маршрут, требуйте подтверждение этой процедуры и проверяйте квалификацию гидов", - сказала эксперт информационному порталу РИАМО

Они обязаны иметь государственные удостоверения инструкторов-проводников и свежие сертификаты по оказанию первой помощи, а не просто любовь к горам и харизму, добавила она.

Гордая отметила, что наличие спутникового телефона и GPS-трекера у гида - не роскошь, а шанс на спасение. Также стоит внимательно изучать договор и полис, чтобы страховка покрывала активный отдых и включала в себя эвакуацию вертолетом.