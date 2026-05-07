Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала о важных деталях в подготовке к экстремальному туризму - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:01 07.05.2026
Эксперт рассказала о важных деталях в подготовке к экстремальному туризму

Эксперт Гордая: перед экстремальным туром нужно проверить лицензию оператора

© Depositphotos.com / biletskiy_eТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Depositphotos.com / biletskiy_e
Туристы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подготовка к экстремальному туризму требует проверки компании в Едином реестре туроператоров, регистрации группы в МЧС и наличия сертификатов оказания первой помощи, рассказала эксперт по подбору туров Елена Гордая.
  • Легальный организатор регистрирует группу в МЧС минимум за десять дней до выхода на маршрут и требует от гидов наличие государственных удостоверений инструкторов-проводников и свежих сертификатов по оказанию первой помощи.
  • Важно, чтобы у гида были спутниковый телефон и GPS-трекер, а также необходимо внимательно изучить договор и полис, чтобы страховка покрывала активный отдых и включала эвакуацию вертолетом.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подготовка к экстремальному туризму требует проверки компании в Едином реестре туроператоров, регистрации группы в МЧС и наличия сертификатов оказания первой помощи, рассказала эксперт по подбору туров Елена Гордая.
"Если фирмы там (в Едином федеральном реестре туроператоров - ред.) нет, вы покупаете поход у нелегалов, которые исчезнут при первой опасности. Легальный организатор всегда регистрирует группу в МЧС минимум за десять дней до выхода на маршрут, требуйте подтверждение этой процедуры и проверяйте квалификацию гидов", - сказала эксперт информационному порталу РИАМО.
Туристический теплоход проходит под мостом Александра III в Париже - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Директор центра туризма рассказала, как вычислить гида-мошенника
17 апреля, 16:10
Они обязаны иметь государственные удостоверения инструкторов-проводников и свежие сертификаты по оказанию первой помощи, а не просто любовь к горам и харизму, добавила она.
Гордая отметила, что наличие спутникового телефона и GPS-трекера у гида - не роскошь, а шанс на спасение. Также стоит внимательно изучать договор и полис, чтобы страховка покрывала активный отдых и включала в себя эвакуацию вертолетом.
"Задавайте неудобные вопросы про групповую аптечку и пути отступления в непогоду. Если менеджер отмахивается от вас шаблонной фразой "не переживайте, все будет хорошо" — разворачивайтесь и уходите. Ваша безопасность всегда важнее живописных видов и низкой цены", - заключила специалист.
Туристы в Суздале - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В ЦСР назвали главный тренд 2026 года в туризме
13 апреля, 11:46
 
ТуризмОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала