Армия Израиля подтвердила убийство командира спецподразделения Хезболлы - РИА Новости, 07.05.2026
11:43 07.05.2026
Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы. Архивное фото
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила убийство в Бейруте командира спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболла".
  • Командир спецподразделения Ахмед Али Балут был уничтожен в результате точного удара в районе Дахия в Бейруте.
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила убийство в Бейруте командира спецподразделения "Радван" в составе движения "Хезболлах".
"Вчера (в среду) ЦАХАЛ нанес удар и ликвидировал Ахмеда Али Балута, командира элитного спецподразделения "Радван"... в организации "Хезболлах". Балут был уничтожен в результате точного удара в районе Дахия в Бейруте", - говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Ранее ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что беспилотник израильских ВВС атаковал жилое здание в южном пригороде Бейрута.
