В Пензенской области отменили ракетную опасность

САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
В четверг в 5.26 мск в регионе объявили ракетную опасность. Специальный режим действовал на протяжении часа.
"Внимание! "Отбой ракетной опасности". Можно покидать укрытия и выходить на улицу", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
