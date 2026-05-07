В Саратовской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратовской области 7 мая 2026 года была объявлена ракетная опасность.
- Жителям рекомендовано перейти в укрытия, такие как помещения между несущими стенами без окон, и не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице или в автотранспорте, — направиться в ближайшее укрытие.
САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Саратовской области, жителям рекомендовано перейти в укрытие, говорится в сообщении системы РСЧС.
"Экстренная информация! Объявлена ракетная опасность, на территории Саратовской области, 7 мая 2026! Укройтесь в помещениях, которые расположены между несущими стенами и не имеют окон (ванная комната, коридор, кладовая), не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом", - предупредили жителей через приложение МЧС России.
Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, рекомендовано направиться в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход или иное безопасное место.
