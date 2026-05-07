В Саратовской области объявили ракетную опасность

САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Саратовской области, жителям рекомендовано перейти в укрытие, говорится в сообщении системы РСЧС.

Тем, кто находится на улице или в автотранспорте, рекомендовано направиться в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход или иное безопасное место.