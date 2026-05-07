Краткий пересказ от РИА ИИ
- Responsible Statecraft призывает Трампа не поддаваться требованиям сената о переброске войск в Европе ближе к России.
- Отправка войск из Германии в Польшу или Румынию может увеличить риск войны с Россией и углубить участие США в европейской безопасности.
- Издание считает, что дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Европе при стратегической предусмотрительности может быть положительным решением.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не стоит идти на поводу у "ястребов" в сенате, которые требуют перебросить войска в Европе ближе к России, пишет Responsible Statecraft.
"Члены конгресса утверждают, что, если войска будут выведены из Германии, их следует перебросить на восток — поближе к границе с Россией. Трампу следует пренебречь их увещеваниями, поскольку они противоречат его целям и интересам безопасности США", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что отправка боевой группы из ФРГ в Польшу или Румынию будет очень плохим решением, так как оно не просто углубит участие Вашингтона в европейской безопасности, но и увеличит риск войны с Россией. В то же время это ослабит американское давление на Европу с требованием перевооружиться, оставив передовую оборону континента в руках США.
Издание подчеркивает, что Трамп намекнул на дальнейшее сокращение американского военного присутствия в Старом Свете. Если оно произойдет при некоторой стратегической предусмотрительности и без откровенно карательной подоплеки, это будет только к лучшему, пишет RS.
Второго мая официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение США вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих в течение шести-двенадцати месяцев. Американский президент также допускал вывод войск не только из ФРГ, но и из Италии и Испании.
Ранее глава Белого дома настаивал, что европейские страны должны самостоятельно обеспечивать свою безопасность.
