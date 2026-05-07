Глава Ассоциации бизнеса Италии Торрембини: европейцы мечтают о России

Торговля между Россией и Европой не только будет восстановлена, но ее ждет новый расцвет, считает президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини. В интервью РИА Новости он назвал потери Италии от антироссийских санкций ЕС, оценил российское вино, раскрыл секрет популярности итальянских ресторанов, а также рассказал, чем занимаются итальянцы в России, что такое "Байкарелла", и какие итальянские компании приедут в июне в Санкт-Петербург на международный экономический форум. Беседу вел Серго Кухианидзе.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.

– Витторио, европейский бизнес беспокоит то, что Россия активно поворачивается на Восток, конкуренцию ощущаете со стороны азиатских компаний?

– Не только беспокоит, наш бизнес страдает от этого. Но дело, понятно, не в самом повороте России на Восток, а в антироссийских санкциях Запада, ставших его причиной. Санкции, нарушив элементарные законы экономики, (они ведь принимаются политиками!), загнали европейский бизнес в угол. Кому-то из-за них пришлось покинуть Россию. Те же, кто остался, постоянно испытывают всякого рода проблемы: то с логистикой, то с финансовыми расчетами, то с инвестированием заработанных средств, то даже со снятием денег со счетов.

Приведу лишь одну цифру: из-за санкций, без конца вводимых ЕС – недавно, как известно, приняли уже 20-й пакет, – только итальянский бизнес понес к сегодняшнему дню потери в размере более восьми миллиардов евро. Пострадали, разумеется, не одни итальянцы, а все западные страны без исключения. Неудивительно, что европейские компании, вынужденные уйти после 2022 года из России, застыли с тех пор на низком старте, мечтая о том времени, когда они смогут возвратиться в вашу страну.

– Некоторые российские аналитики предупреждают отечественный бизнес быть более осмотрительным в налаживании контактов с Востоком, чтобы не оказаться в зависимости от того же Китая, как в свое время Россия попала в зависимость от Запада.

– Я не разделяю точку зрения, что 30 минувших лет Россия находилась в зависимости от Запада. Наши торгово-экономические отношения всегда были взаимовыгодными. Западные компании не просто торговали с РФ, подобно лавочникам – продал и убежал, а локализовывали по всей стране свои производства, открывали совместные предприятия, создавали агрохозяйства, инвестировали в самые разные области экономики сотни триллионов долларов. Западные экономики были столь тесно переплетены с российской, что разорвать эти нити в одночасье было не просто вредительством, а, если хотите, экономическим преступлением. И совершил его Европейский союз, как только начал вводить против Москвы многочисленные санкции, которые уже настолько сильно бьют по самим странам континента, что от них страдают все: повсеместно растут цены на электроэнергию, дорожает квартплата, продукты питания, одежда.

– Неужели все так реально плохо?

– Положение на самом деле тревожное. Вводя санкции, чего хотел добиться Запад? Поставить Россию на колени. Да, ваша страна переживает сегодня непростые времена, ее экономика кашляет, но она оказалась куда сильнее, здоровее, чем думали представители ЕС. Они просчитались в своих горе-расчетах, явно переоценили свои возможности и недооценили способность России быстро адаптироваться. Послушайте, тревогу уже бьет Клаудио Дескальци. Он открыто заявил на днях, что пора кончать с запретом на покупку нефти и газа из России. Ну, а если заговорил этот человек, молчавший четыре года, то это о чем-то да говорит. Его слова подтверждают, на мой взгляд, всю серьезность ситуации, в которой оказалась сегодня Европа, лишившаяся дешевых российских энергоносителей. Кто такой Дескальци? Генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni, которая после начала СВО вынуждена была под давлением Брюсселя покинуть Россию. Кстати, знаю, под сказанным Дескальци сегодня готовы подписаться и многие европейские политики, но открытым текстом об этом они пока не скажут, бояться. Хотя уже отдают себе отчет, сколько дров наломали своими санкциями.

Так что я – оптимист, уверен, что торгово-экономические связи между Россией и Европой не только будут восстановлены, но их ждет новый расцвет. Иначе не может быть. В противном случае нет смысла. Мы не можем долго находиться в состоянии вражды. По одной простой причине: мы – соседи, живем на одном континенте, и нужны друг другу не только экономически, но чисто по-человечески.

Россия, безусловно, – евроазиатское государство, но по менталитету она все-таки ближе к Европе. Кто оспорит, что у нас общие, понятные друг для друга культура, искусство, литература, театр, кино? А ведь именно культура – та основа, на которой стоит и развивается бизнес. Словом, точек соприкосновения между нами куда больше чем того, что нас разъединяет, как бы ни пытались все это сегодня замолчать и очернить в Брюсселе.

– Но кто-то считает, что отношения России с Европой, опустившиеся сейчас ниже плинтуса, уже никогда не будут как прежде, никогда не вернутся в те радужные времена.

– Никогда не говори "никогда". Все течет, все меняется. Разве тот же ближневосточный кризис не заставил иначе посмотреть сегодня на многие вещи, которые еще вчера казались незыблемыми? Все еще раз убедились, что без российских углеводородов миру не обойтись. Мы живем во времена, когда все меняется слишком стремительно.

– Наверное, вы один такой. Русофобия, охватившая страны Европы, видно, вас никак не коснулась?

– По большому счету, все эти русофобские настроения идут главным образом из Лондона, ну, еще из Берлина, которые следят за тем, чтобы все под них подстраивались, особенно СМИ. Англичане вообще – большие мастера по части провокационной пропаганды, о чем еще с отвращением писал Джордж Оруэлл, когда ВВС привлекла его к этой деятельности в годы Второй мировой войны. Еще со времен Большой игры Британия пыталась всеми силами вытеснить Россию, ограничить ее роль в мире, разделить ее на части. Итальянские СМИ сегодня, к сожалению, также подхватили эту антироссийскую тенденцию. По кризису на Ближнем Востоке, к примеру, в наших СМИ высказываются самые разные точки зрения, порой прямо противоположные, а в отношении России идет исключительно негатив. Есть лишь одна газета Il Fatto Quotidiano, которая пытается писать правду, но ее каждый день атакуют со всех сторон.

– Итальянцы верят тому, что говорят и пишут их СМИ о России?

– Нет, итальянцы не так наивны, чтобы верить всякой пропагандисткой ерунде о России. Тем не менее, находятся среди них и такие, кто меня на полном серьезе спрашивает: не голодаем ли мы в Москве? Я отвечаю, что нет, в магазинах, да и не только в столице, есть все, что душе угодно.

Хотя на государственном уровне в Италии, в официальных мероприятиях сохраняется запрет на все русское, в магазинах Италии по-прежнему продается русская классика, книг современных авторов, правда, нет, в концертных залах, салонах по-прежнему играют музыку русских композиторов.

Как можно запретить великую русскую культуру, которая уже давно стала частью мировой? Это особенно остро чувствуют итальянцы, чьи многовековые отношения с русскими связаны любовью и уважением. Касается это не только элит, а именно людей, что называется, в массе своей. Несмотря на все сложности сегодняшнего дня, почти 200 тысяч граждан России, что немало, посещают Италию ежегодно. Было время, когда наше посольство выдавало в год более 600 тысяч виз россиянам.

– Неудивительно, кстати, что в Москве больше всего итальянских ресторанов.

– О, да. Думаю, россиянам нравится не только сама итальянская еда, но и атмосфера наших кафе, ресторанов, тратторий, где приятный интерьер, теплый свет, царит уют. Что касается еды, то трудно перечислить все, что им пришлось по вкусу. Конечно, пицца, но, прежде всего, думаю, это колбасы, разные салями, мортаделла, пепперони, прошуто и сыры – пармезан, моцарелла, буратта.

– Но настоящие итальянские колбасы и сыры сейчас в России не так-то легко найти.

– Почему, зайдите практически в любой супермаркет, там есть и моцарелла, и мортаделла, и много чего еще, и, поверьте, все они настоящие. Да, они произведены в России, но итальянцами, на итальянских сыроварнях и мясокомбинатах. Только в нашей Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) из 150 членов как минимум 40 фермеров, выпускающих всю эту продукцию.

Пытаются делать некоторые итальянские сыры и колбасы, впрочем, и российские бизнесмены. В Иркутске не так давно я был на предприятии, которое наладило, например, выпуск моцареллы. Ребята ездили для этого специально в Италию, приобрели там необходимое оборудование, и начали производить свою моцареллу. Я пробовал ее, она вкусная, но пока, откровенно, лишь "на четверку". Я им говорю: "Не надо, в конце концов, делать итальянскую моцареллу. Назовите свой сыр "Байкарелла", и все дела!". Зачем копировать, создайте что-то свое.

Также считаю невозможным делать в России такие эксклюзивные итальянские продукты, как пармезан, Пармскую ветчину, буратта – сыр из буйволиного молока. В конце концов, в России есть собственные прекрасные традиции приготовления сыров, колбас, других продуктов, которые сегодня самое время продвигать, что, насколько знаю, и делается в разных регионах страны.

– Любопытно, сколько всего итальянцев живет в настоящее время в России?

– Тысяч пять. Это и деловые люди, и люди искусства, и переводчики, и журналисты, и студенты, и, между прочим, пенсионеры, нашедшие в России свою любовь, русских жен и давно живущие здесь. Но львиная доля итальянцев в России – это специалисты-инженеры, занятые в самых разных сферах: в промышленности, в пищевой отрасли, в агросекторе, в строительном и ресторанном бизнесе.

– В виноделии?

– Там есть итальянцы, но их не очень много, хотя большая часть оборудования, что используется в российском виноделии, – итальянское. Оно считается лучшим в мире. Как, к слову, и оборудование, что используется в России на молочных фермах и мясоперерабатывающих предприятиях, тоже сделано в Италии. На винодельнях в России все-таки главным образом трудятся французы. Итальянцы же, кроме оборудования для виноделия, поставляют в Россию еще саженцы.

Кстати, российское вино становится все лучше по качеству. Впрочем, в России по-прежнему не проблема купить итальянское вино, особые потери его производители не понесли, оно по-прежнему у россиян среди импортных вин номер один.

– Знаете, по официальной статистике в России вино в основном употребляют женщины, от 25 до 55 лет. Мужчины на самом деле все еще предпочитают пиво и водку. А в Италии, кто основной потребитель вина?

– Никаких различий по полу в отношении вина в Италии нет. Его одинаково любят все, и мужчины, и женщины, от 18 до 90 лет, и пьют его не только по праздникам, выходным дням, а и в обед, и во время ужина приятно пропустить стакан-другой. Женщины, единственно, предпочитают белые сухие вина, а мужчины – сухие красные.

– Придерживаются ли итальянцы тут строгих правил: белое вино под белое мясо, красное – под красное?

– Да, в Италии это имеет значение, этого правила придерживаться стараются все.

– На Питерский форум итальянский бизнес в этом году приедет?

– Приедет, конечно. Сейчас не назову точное число фирм и компаний, но представительство Италии на ПМЭФ будет достойное. Невзирая на то, что давление в отношении европейского бизнеса ЕС только усиливает. Причем, в делегации будут как компании, которые уже работаю в России, так и те, кто собирается выйти на него со своей продукцией.