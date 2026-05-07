Юрист рассказал, сколько могут рассматривать дело экс-директора "Торпедо" - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
19:16 07.05.2026
Юрист рассказал, сколько могут рассматривать дело экс-директора "Торпедо"

Бушманов: рассмотрение дела экс-гендиректора "Торпедо" займет не меньше полугода

  • Дело бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова направлено в Симоновский районный суд Москвы.
  • Рассмотрение дела Валерия Скородумова займет не меньше полугода, заявил юрист Игорь Бушманов.
  • Валерий Скородумов обвиняется в подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Рассмотрение дела бывшего генерального директора московского футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова займет не меньше полугода, заявил РИА Новости юрист Игорь Бушманов.
Ранее в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что дело Скородумова о подкупе 13 футбольных арбитров, повлиявшем на результаты 20 матчей, направлено в Симоновский районный суд Москвы. Он обвиняется в оказании противоправного влияния на результаты матчей с участием "Торпедо".
"По сегодняшним меркам, если лица содержатся под стражей, после поступления дела суд сразу же может продлить содержание под стражей до полугода. Сроки рассмотрения дел составляют не менее шести месяцев - все будет зависеть от загрузки судьи, количества заседаний. В среднем дела рассматриваются от полугода до года", - сказал Бушманов.
"Торпедо" по итогам прошлого сезона заняло второе место в Первой лиге и вернулось в высший дивизион российского футбола. В июле 2025 года КДК РФС исключил автозаводцев из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) за попытку организации трех договорных матчей в чемпионате. Также клуб был оштрафован на пять миллионов рублей. Решением комитета Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет.
