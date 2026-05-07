Калинская победила во втором круге турнира в Риме, отыграв девять матчболов - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
19:50 07.05.2026 (обновлено: 19:52 07.05.2026)
Калинская победила во втором круге турнира в Риме, отыграв девять матчболов

Калинская победила Синякову во втором круге турнира в Риме, отыграв 9 матчболов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Анна Калинская
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Калинская пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме.
  • В матче второго раунда Калинская обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5, отыграв девять матчболов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
В матче второго раунда 24-я ракетка мира обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову (39-й номер мирового рейтинга) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. По ходу встречи россиянка смогла отыграть девять матчболов. Теннисистки провели на корте 3 часа 29 минут.
Следующей соперницей Калинской станет победительница встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич (12) и канадкой Бьянкой Андрееску (137).
Катерина Синякова
1 : 26:46:75:7
Анна Калинская
