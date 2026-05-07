Рейтинг@Mail.ru
Россиянка Захарова проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Риме - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:21 07.05.2026 (обновлено: 16:48 07.05.2026)
Россиянка Захарова проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Риме

Теннисистка Захарова проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Риме

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анастасия Захарова
Российская теннисистка Анастасия Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Российская теннисистка Анастасия Захарова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Анастасия Захарова завершила выступление на теннисном турнире категории WTA 1000 в Риме во втором круге.
  • В матче второго круга Захарова уступила представительнице Чехии Линде Носковой со счетом 4:6, 1:6.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова завершила выступление на теннисном турнире категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
В матче второго круга 81-я ракетка мира уступила представительнице Чехии Линде Носковой (13-й номер мирового рейтинга) со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Следующей соперницей чешской теннисистки станет победительница матча между датчанкой Кларой Таусон (18) и украинкой Александрой Олейниковой (68).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Андреева с победы стартовала на турнире WTA 1000 в Риме
Вчера, 13:35
 
ТеннисСпортРимЧехияАнастасия ЗахароваКлара ТаусонАлександр Олейников (режиссер)Женская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала