Россиянка Захарова проиграла во втором круге турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россиянка Анастасия Захарова завершила выступление на теннисном турнире категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
В матче второго круга 81-я ракетка мира уступила представительнице Чехии Линде Носковой (13-й номер мирового рейтинга) со счетом 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Следующей соперницей чешской теннисистки станет победительница матча между датчанкой Кларой Таусон (18) и украинкой Александрой Олейниковой (68).