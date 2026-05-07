"Система игры приелась": Ташуев раскритиковал "Зенит" при Семаке - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
10:16 07.05.2026 (обновлено: 10:34 07.05.2026)
"Система игры приелась": Ташуев раскритиковал "Зенит" при Семаке

Ташуев заявил, что "Зениту" не хватает разнообразия при Семаке

  • Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сумел найти подход к иностранным футболистам высокого уровня.
  • По мнению Сергея Ташуева, игра «Зенита» в последнее время выглядит однообразной.
  • «Зенит» в 28 матчах набрал 62 очка и идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» на один балл.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак сумел найти подход к иностранным футболистам высокого уровня, но игра команды в последнее время выглядит однообразно, заявил РИА Новости возглавляющий красноярский "Енисей" Сергей Ташуев.
Петербуржцы в 28 матчах набрали 62 очка и идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, на один балл отставая от действующего чемпиона страны "Краснодара". "Зенит" под руководством Семака шесть раз становился чемпионом страны.
"Сергей Богданович Семак работает уже восьмой год, он взял много чемпионских титулов, и его большая заслуга заключается в том, что он сумел найти подход к иностранцам. Но система игры команды уже приелась, она все время похожая. Возможно, "Зениту" нужно что-то новое, а что именно - кто это знает. И пока в клубе исходят из того хорошего, что есть. И результаты тоже есть, все рады и довольны", - сказал Ташуев.
"Я считаю, что преимущество по статистике сейчас имеет "Краснодар", потому что он идет на первом месте и у него на одно очко больше. А по игре они примерно равноудалены друг от друга. И в двух оставшихся турах возможна любая осечка", - добавил собеседник агентства.
