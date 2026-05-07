"Жива — и слава богу": Тарасова раскрыла детали о своем здоровье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова чувствует себя лучше после госпитализации.
- 79-летняя Тарасова попала в реанимацию с сильной простудой, но 20 апреля ее выписали из больницы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала РИА Новости, что чувствует себя лучше после госпитализации.
Ранее 79-летняя Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что у тренера была сильная простуда. 20 апреля ее выписали из больницы.
"Ничего, жива - и слава богу", - сказала Тарасова.
Ранее Тарасова сообщила РИА Новости, что в ближайшее время планирует посетить каток. "Пока не знаю, к кому первому поеду", - сказала собеседница агентства.