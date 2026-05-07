"Жива — и слава богу": Тарасова раскрыла детали о своем здоровье
09:09 07.05.2026 (обновлено: 11:45 07.05.2026)
"Жива — и слава богу": Тарасова раскрыла детали о своем здоровье

Тарасова рассказала, что чувствует себя лучше после госпитализации

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии - 2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии награждения лауреатов Национальной спортивной премии - 2022 во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве
  • Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова чувствует себя лучше после госпитализации.
  • 79-летняя Тарасова попала в реанимацию с сильной простудой, но 20 апреля ее выписали из больницы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала РИА Новости, что чувствует себя лучше после госпитализации.
Ранее 79-летняя Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что у тренера была сильная простуда. 20 апреля ее выписали из больницы.
"Ничего, жива - и слава богу", - сказала Тарасова.
Ранее Тарасова сообщила РИА Новости, что в ближайшее время планирует посетить каток. "Пока не знаю, к кому первому поеду", - сказала собеседница агентства.
