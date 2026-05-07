Песков ответил на вопрос о мерах поддержки бизнеса из-за отключения связи

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Меры поддержки для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге пока не рассматриваются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали Пескову вопрос о том, рассматривают ли в Кремле варианты мер поддержки для бизнеса из-за отключения мобильной связи в Москве и Санкт-Петербурге.
"Нет, в настоящий момент таких мер поддержки не рассматривается", - сказал Песков журналистам.