Армия России полностью прекратит действия в зоне СВО на время перемирия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратят боевые действия на время перемирия.
- Перемирие с украинской стороной будет действовать с 00:00 8 мая до 10 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратят боевые действия на время перемирия, объявленного Россией, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны заявило, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина объявляется перемирие с украинской стороной с 00.00 8 мая до 10 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"В указанный период (с 00.00 8 мая до 10 мая - ред.) все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.