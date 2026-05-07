Рейтинг@Mail.ru
Армия России полностью прекратит действия в зоне СВО на время перемирия - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 07.05.2026
Армия России полностью прекратит действия в зоне СВО на время перемирия

МО РФ: Армия России полностью прекратит действия в зоне СВО на время перемирия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратят боевые действия на время перемирия.
  • Перемирие с украинской стороной будет действовать с 00:00 8 мая до 10 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратят боевые действия на время перемирия, объявленного Россией, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее Минобороны заявило, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина объявляется перемирие с украинской стороной с 00.00 8 мая до 10 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"В указанный период (с 00.00 8 мая до 10 мая - ред.) все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
МИД: Москва увидела, как Киев нарушает объявленные им же перемирия
Вчера, 11:10
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала