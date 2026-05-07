Армия России полностью прекратит действия в зоне СВО на время перемирия

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все группировки российских войск в зоне спецоперации полностью прекратят боевые действия на время перемирия, объявленного Россией, сообщили в Минобороны РФ.

"В указанный период (с 00.00 8 мая до 10 мая - ред.) все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.