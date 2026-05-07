ВСУ потеряли более 280 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли за сутки свыше 280 военнослужащих , сообщило в четверг Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции... Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей. Уничтожены три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.