Начальнику изолятора на Украине, мучившему российских пленных, дали 12 лет

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Начальник СИЗО города Кропивницкого Кировоградской области Украины, истязавший российских военнопленных, заочно приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете России.
"Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника следственного изолятора города Кропивницкого Кировоградской области, гражданина Украины Романа Чабаненко. Он признан виновным в жестоком обращении с военнопленными (часть первая статьи 356 УК России). <...> Суд заочно приговорил Чабаненко к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении в канале СК России на платформе "Макс".
Следствие и суд установили, что Чабаненко в период с марта по август 2022 года, вопреки требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающим жестокое обращение, пытки и истязания, самостоятельно, а также совместно с подчиненными систематически применял физическое насилие в отношении военнопленных. Из-за его преступных действий пострадало 18 российских военнослужащих.
По ходатайству военного следователя украинскому карателю заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.