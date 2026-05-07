Рейтинг@Mail.ru
Начальнику изолятора на Украине, мучившему российских пленных, дали 12 лет - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 07.05.2026 (обновлено: 17:54 07.05.2026)
Начальнику изолятора на Украине, мучившему российских пленных, дали 12 лет

Начальника изолятора на Украине, мучившего российских пленных, осудили на 12 лет

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальника изолятора города Кропивницкого Кировоградской области Украины Романа Чабаненко заочно приговорили к 12 годам колонии строгого режима.
  • Чабаненко признали виновным в жестоком обращении с военнопленными в период с марта по август 2022 года.
  • Из-за преступных действий Чабаненко пострадали 18 российских военнослужащих.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Начальник СИЗО города Кропивницкого Кировоградской области Украины, истязавший российских военнопленных, заочно приговорен к 12 годам колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете России.
"Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника следственного изолятора города Кропивницкого Кировоградской области, гражданина Украины Романа Чабаненко. Он признан виновным в жестоком обращении с военнопленными (часть первая статьи 356 УК России). <...> Суд заочно приговорил Чабаненко к наказанию в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении в канале СК России на платформе "Макс".
Следствие и суд установили, что Чабаненко в период с марта по август 2022 года, вопреки требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающим жестокое обращение, пытки и истязания, самостоятельно, а также совместно с подчиненными систематически применял физическое насилие в отношении военнопленных. Из-за его преступных действий пострадало 18 российских военнослужащих.
По ходатайству военного следователя украинскому карателю заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.
Байкер Максим Завирюха в Никулинском районном суде Москвы перед заседанием по избранию меры пресечения. 7 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Мотоциклист, сбивший актрису Добромилову, признал вину и извинился
Вчера, 17:05
 
УкраинаСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияКропивницкий (бывший Кировоград)Кировоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала