Верховный суд вернул куратору марафонов Блиновской ее жалобу

14:24 07.05.2026
Верховный суд вернул куратору марафонов Блиновской Остапишиной ее жалобу

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
  • Верховный суд России вернул Татьяне Остапишиной ее жалобу на определение арбитражного суда Москвы, который принял к рассмотрению заявление о взыскании с Остапишиной более 44 миллионов рублей.
  • Арбитражный суд Москвы признал Елену Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года.
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Верховный суд России вернул Татьяне Остапишиной, участвовавшей в организации "марафонов" Елены Блиновской, ее жалобу на определение арбитражного суда Москвы, который принял к рассмотрению заявление Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской, о взыскании с Остапишиной более 44 миллионов рублей, а также на судебные акты еще двух инстанций, которые не стали отменять это определение.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба Остапишиной была возвращена 5 мая, причины не уточняются.
По мнению Остапишиной, суд первой инстанции не должен был принимать к рассмотрению заявление финансового управляющего, так как ею пропущен срок исковой давности. Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев ранее апелляцию ответчицы, указал, что свои доводы она может заявить при рассмотрении заявления по существу, и отклонил жалобу. Окружной суд отклонил затем и кассацию Остапишиной.
Ознобихина считает незаконными действия Остапишиной по перечислению на свой личный расчетный счет принадлежавших Блиновской денежных средств в размере более 44 миллионов рублей. Эту сумму она просит взыскать с Остапишиной в конкурсную массу "королевы марафонов".
Остапишина была свидетелем в уголовном деле Блиновской. Выступая на заседании Савеловского суда, она рассказала, что подруга и деловой партнер Блиновской Лилия Орленко просила сотрудников оформлять ИП для дробления бизнеса по продаже марафонов.
Она сообщила, что работала куратором марафонов, а Орленко занималась их организацией, и Орленко попросила ее оформить ИП, чтобы получать на него деньги от продаж. Отказаться от оформления ИП, по словам Остапишиной, она не могла под угрозой увольнения.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
ПроисшествияМоскваРоссияЕлена Блиновская
 
 
