Рейтинг@Mail.ru
Украинского бизнесмена Черняка* заочно осудили за финансирование терроризма - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 07.05.2026 (обновлено: 12:45 07.05.2026)
Украинского бизнесмена Черняка* заочно осудили за финансирование терроризма

Суд заочно приговорил владельца холдинга Global Spirits Черняка к 14 годам

© Фото : Евгений ЧернякЕвгений Черняк*
Евгений Черняк* - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Евгений Черняк
Евгений Черняк*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинского бизнесмена Евгения Черняка* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.
  • Будучи владельцем международного алкогольного холдинга Global Spirits, он перечислил более 300 миллионов рублей для оказания помощи военным ВСУ.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил украинского бизнесмена Евгения Черняка*, владельца алкогольного холдинга Global Spirits, к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма, сообщила прокуратура Москвы.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 57-летний гражданин Украины Евгений Черняк* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания Одинцовского городского суда - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Шестерых украинских силовиков заочно приговорили к пожизненному за пытки
12 марта, 10:26
Отмечается, что Черняк*, будучи владельцем международного алкогольного холдинга, решил использовать для финансирования террористической деятельности активы этой компании и организовал перечисление на счета иностранных компаний якобы в счет исполнения условий договоров и контракта на поставку коньячных дистилляторов более 300 миллионов рублей, предназначавшихся для оказания помощи военнослужащим ВСУ.
Против Черняка*, международный алкогольный холдинг которого Global Spirits производил водку под брендами "Хортица", "Мороша" и "Первак", в июне 2023 года в России возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, его объявили в розыск.
В июне 2024 года Арбитражный суд Курской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей ряда компаний, входивших в Global Spirits. Помимо "Стандарта качества", под национализацию попали производители алкоголя "Русский Север" (Вологодская область) и "Родник и К" (Московская область), выпускающие водку под брендами "Хорта", "ПервакЪ", "Алтайская вершина" и другими, а также "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин". Прежним собственником долей и акций выступала иностранная компания "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".
* внесен в перечень террористов и экстремистов.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В Москве заочно арестовали украинского правоохранителя
4 апреля, 08:52
 
МоскваУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала