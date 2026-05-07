Украинского бизнесмена Черняка* заочно осудили за финансирование терроризма

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинского бизнесмена Евгения Черняка* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма.

Будучи владельцем международного алкогольного холдинга Global Spirits, он перечислил более 300 миллионов рублей для оказания помощи военным ВСУ.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил украинского бизнесмена Евгения Черняка*, владельца алкогольного холдинга Global Spirits, к 14 годам лишения свободы за финансирование терроризма, сообщила прокуратура Москвы.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы 57-летний гражданин Украины Евгений Черняк* заочно приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении

Отмечается, что Черняк*, будучи владельцем международного алкогольного холдинга, решил использовать для финансирования террористической деятельности активы этой компании и организовал перечисление на счета иностранных компаний якобы в счет исполнения условий договоров и контракта на поставку коньячных дистилляторов более 300 миллионов рублей, предназначавшихся для оказания помощи военнослужащим ВСУ.

Против Черняка*, международный алкогольный холдинг которого Global Spirits производил водку под брендами "Хортица", "Мороша" и "Первак", в июне 2023 года в России возбудили уголовное дело о финансировании терроризма, его объявили в розыск.

В июне 2024 года Арбитражный суд Курской области по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей ряда компаний, входивших в Global Spirits. Помимо "Стандарта качества", под национализацию попали производители алкоголя "Русский Север" (Вологодская область) и "Родник и К" (Московская область), выпускающие водку под брендами "Хорта", "ПервакЪ", "Алтайская вершина" и другими, а также "Крымский винный дом", "Традиции успеха", "Новый уровень" и акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин". Прежним собственником долей и акций выступала иностранная компания "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед".