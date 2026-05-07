Минэнерго США намерено вести мониторинг ядерной активности Ирана
18:12 07.05.2026
Минэнерго США намерено вести мониторинг ядерной активности Ирана

Райт: Минэнерго США намерено вести мониторинг активности Ирана в ядерной сфере

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что его ведомство намерено в будущем вести мониторинг активности Ирана в ядерной сфере и проводить диагностику ядерных материалов.
"Да, да... Безусловно, это будет осуществляться командой минэнерго", - ответил Райт на вопрос ведущего Fox News о том, будет ли контроль за активностью Ирана в ядерной сфере осуществляться через минэнерго.
Он добавил, что минэнерго намерено определить, какие ядерные материалы есть у Ирана и что США будут делать с материалами, если вывезут их за пределы исламской республики.
