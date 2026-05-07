"Подлили масла в огонь": на Западе раскрыли, что совершили США на Украине

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ввязыванием в конфликт на Украине Соединенные Штаты придали большую скорость падению собственного могущества, заявила политолог Каролин Галактерос в эфире французского канала QG.
"Мы находимся в системе, где американцы просто ускоряют свой собственный упадок. Они достигли переломного момента, <…> изрядно ускорив его на ситуации с Украиной", — подметила эксперт.
По ее словам, начало военной операции также стало большой ошибкой для Вашингтона, расшатывающей позиции Америки в мире.
"То, что происходит теперь, с Ираном — это контрольный удар. Тут уж, без всякой иронии, они подлили масла в огонь собственного падения", — подытожила Галактерос.
В апреле Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что Вашингтон рискует остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время войны против Ирана.
По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет.
Ранее немецкий журнал Spiegel написал, что поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения среди союзников Вашингтона в адекватности американского правительства.