"Подлили масла в огонь": на Западе раскрыли, что совершили США на Украине - РИА Новости, 07.05.2026
05:55 07.05.2026 (обновлено: 07:30 07.05.2026)
"Подлили масла в огонь": на Западе раскрыли, что совершили США на Украине

Галактерос: США ускорили собственный упадок входом в конфликт на Украине

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Каролина Галактерос заявила, что США ускорили падение собственного могущества, ввязавшись в конфликт на Украине.
  • По ее словам, начало военной операции в Иране также стало большой ошибкой для Вашингтона, расшатывающей позиции Америки в мире.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ввязыванием в конфликт на Украине Соединенные Штаты придали большую скорость падению собственного могущества, заявила политолог Каролин Галактерос в эфире французского канала QG.
«
"Мы находимся в системе, где американцы просто ускоряют свой собственный упадок. Они достигли переломного момента, <…> изрядно ускорив его на ситуации с Украиной", — подметила эксперт.
По ее словам, начало военной операции также стало большой ошибкой для Вашингтона, расшатывающей позиции Америки в мире.
«
"То, что происходит теперь, с Ираном — это контрольный удар. Тут уж, без всякой иронии, они подлили масла в огонь собственного падения", — подытожила Галактерос.
В апреле Центр стратегических и международных исследований (CSIS) предупредил, что Вашингтон рискует остаться без ключевых высокоточных ракет из-за истощения запаса арсеналов во время войны против Ирана.
По оценке экспертов, восстановление запасов может растянуться на несколько лет.
Эксперты CSIS пришли к выводу, что сокращение запасов создает риски для США в случае конфликта с Китаем. Потенциальные боевые действия потребуют большего расхода боеприпасов, чем в войне с Ираном.
Ранее немецкий журнал Spiegel написал, что поведение президента США Дональда Трампа усилило сомнения среди союзников Вашингтона в адекватности американского правительства.
