В США опровергли версию о преследовании российской ученой из мести
04:36 07.05.2026
В США опровергли версию о преследовании российской ученой из мести

Прокуратура США опровергла версию о преследовании россиянки Петровой из мести

Ксения Петрова
Ксения Петрова
© Фото : Cora Anderson
Ксения Петрова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура США заявила, что российская исследовательница из Гарварда Ксения Петрова не представила доказательств того, что уголовное дело против нее было возбуждено из мести или по политическим мотивам.
  • Ксении Петровой вменяется умышленный ввоз биологических образцов в США с нарушением закона, а также дача ложных показаний сотрудникам таможни.
  • Последнее заседание по делу Петровой перед началом судебного процесса пройдет 5 июня.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Прокуратура США заявила, что российская исследовательница из Гарварда Ксения Петрова не представила доказательств того, что уголовное дело против нее было возбуждено из мести или по политическим мотивам, следует из судебных документов, изученных РИА Новости.
В феврале 2025 года Петрова прилетела в Бостон из Парижа и не задекларировала эмбрионы лягушек. Пограничная служба аннулировала её визу J-1 и попыталась депортировать ее. Петрова подала жалобу на незаконное задержание, после чего, в мае 2025 года, против нее было возбуждено уголовное дело о контрабанде.
"Петрова привлечена к ответственности не просто за то, что не задекларировала какую-то обычную вещь", - подчеркивается в материалах.
Прокуратура указала, что защита не привела ни одного аналогичного случая, когда человек с сопоставимыми действиями избежал уголовного преследования.
По версии обвинения, ей вменяется умышленный ввоз биологических образцов в США с нарушением закона, а также дача ложных показаний сотрудникам таможни. В документах отмечается, что ее действия включали сокрытие образцов, предварительное обсуждение их провоза и отрицание их наличия при проверке.
Отдельно обвинение отвергает доводы о связи дела с ее работой в Гарварде.
"Сам по себе факт аффилированности с университетом не свидетельствует о преследовании из мести", - указано в возражениях.
Прокуратура также заявляет, что защита должна доказать наличие мотива мести именно у тех, кто принял решение о возбуждении дела.
Суд 1 апреля допустил возможность политической подоплеки в деле Петровой: в частности, имелась в виду возможность преследования из мести и избирательного уголовного преследования в рамках политики администрации США против иностранных студентов.
Как сообщало РИА Новости, последнее заседание по делу Петровой перед началом судебного процесса пройдет 5 июня.
