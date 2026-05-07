РЭЦ обновил справочник требований для промышленности Индии

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ) в справочнике "Требования по оценке соответствия продукции" опубликовал обновленные товарно-страновые карточки для Индии, сообщает РЭЦ.

"Дополнения затронули два ключевых направления: продовольствие и химическая продукция. Информация подготовлена на основе аналитики центра экспертной поддержки Российского экспортного центра и поступивших запросов от бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспорт на новые рынки неизбежно сталкивает компании с необходимостью глубокого анализа регуляторных требований целевой страны. Сложность заключается не только в изучении норм безопасности и качества, но и в поиске аккредитованных органов и лабораторий для проведения оценки соответствия. Технические барьеры часто становятся серьезным препятствием, влияющим на объемы поставок и конкурентоспособность товаров, указывает РЭЦ.

Обновленный справочник помогает российским компаниям эффективно преодолеть эти препятствия. Новые карточки для Индии содержат требования к безопасности, маркировке и сертификации продовольствия. Для химической продукции - правила декларирования, паспортизации, а также местные нормативные требования.

Каждая карточка справочника представляет собой исчерпывающий материал, включающий обязательные и добровольные требования (в России и стране импорта), ветеринарные и фитосанитарные нормы (при необходимости), перечни регулирующих документов, правила маркировки, этикетки и упаковки, реестры органов по оценке соответствия и уполномоченных лабораторий.

В настоящее время база РЭЦ насчитывает более 900 карточек по различным странам и видам товаров.