Спецоперация, 7 мая: ВСУ потеряли до 1210 военнослужащих за сутки

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 1210 военнослужащих, десять танков и другие бронемашины на различных направлениях спецоперации, говорится в сводке Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, добавили в МО.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 570 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ночная атака дронов ВСУ
Средства ПВО уничтожили 347 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Украинские БПЛА в Латвии
Латвийский портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что, по предварительным данным, в городе Резекне беспилотник упал на объект хранения нефтепродуктов, при этом министр обороны Латвии Андрис Спрудс не исключил, что объект получил повреждения из-за удара украинских дронов.
В свою очередь Минобороны РФ заявило, что в четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, в ходе которой российские средства обнаружили шесть беспилотников, а также два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 над Латвией.
По данным ведомства, пять беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство и был сбит, а экспертиза упавших обломков идентифицировала атаковавшую из пространства Латвии цель как БПЛА "Лютый" украинского производства.
Праздничное перемирие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры безопасности на День Победы в Москве принимаются с учетом текущей оперативной обстановки на фоне террористической угрозы, исходящей от Киева. Он отметил, что реакция России на заявленный украинской стороной "режим тишины" пока отсутствует.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала крайне внимательно отнестись к заявлению министерства обороны России о перемирии, приуроченном к празднику, и предупредила о последствиях для Киева в случае его нарушения. Несмотря на текущую напряженность, как подчеркнул Песков, Россия сохраняет открытость к продолжению переговоров по Украине.
Город-спутник Запорожской АЭС под ударом
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что с 30 апреля по 3 мая Энергодар пережил полную потерю энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования в Запорожской области. По его словам, уже третий день подряд отмечается высокая активность украинских ударов по Запорожской АЭС.
Глава "Росатома" заявил, что ВСУ несколько раз ударили непосредственно по зданию администрации Энергодара, при этом один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, который используется как бомбоубежище. Кроме того, Лихачев сообщил, что за две недели в Энергодаре после ударов ВСУ погибли два человека, один из которых — сотрудник АЭС.
