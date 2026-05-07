Спецоперация, 7 мая: ВСУ потеряли до 1210 военнослужащих за сутки

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 1210 военнослужащих, десять танков и другие бронемашины на различных направлениях спецоперации, говорится в сводке Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ , местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, добавили в МО.

Также средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 570 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ночная атака дронов ВСУ

Средства ПВО уничтожили 347 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Украинские БПЛА в Латвии

Латвийский портал LSM со ссылкой на полицию сообщил, что, по предварительным данным, в городе Резекне беспилотник упал на объект хранения нефтепродуктов, при этом министр обороны Латвии Андрис Спрудс не исключил, что объект получил повреждения из-за удара украинских дронов.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что в четверг ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга , в ходе которой российские средства обнаружили шесть беспилотников, а также два французских истр ебител я Rafale и два истребителя F-16 над Латвией.

По данным ведомства, пять беспилотников пропали в районе города Резекне на востоке Латвии, один вошел в российское воздушное пространство и был сбит, а экспертиза упавших обломков идентифицировала атаковавшую из пространства Латвии цель как БПЛА "Лютый" украинского производства.

Праздничное перемирие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры безопасности на День Победы в Москве принимаются с учетом текущей оперативной обстановки на фоне террористической угрозы, исходящей от Киева . Он отметил, что реакция России на заявленный украинской стороной "режим тишины" пока отсутствует.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала крайне внимательно отнестись к заявлению министерства обороны России о перемирии, приуроченном к празднику, и предупредила о последствиях для Киева в случае его нарушения. Несмотря на текущую напряженность, как подчеркнул Песков, Россия сохраняет открытость к продолжению переговоров по Украине

Город-спутник Запорожской АЭС под ударом

Генеральный директор " Росатома Алексей Лихачев сообщил, что с 30 апреля по 3 мая Энергодар пережил полную потерю энергоснабжения из-за повреждения электротехнического оборудования в Запорожской области . По его словам, уже третий день подряд отмечается высокая активность украинских ударов по Запорожской АЭС.