Бойцы "Севера" за неделю сбили более 20 дронов ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 20 разведывательных БПЛА ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода МОГ с позывным "Крыша".

По его словам, противник регулярно пытается запускать разведывательные беспилотники самолетного типа в тыл российских подразделений, однако маршруты их пролета известны, а на подготовленных постах организовано постоянное дежурство.

"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - сказал "Крыша", добавив, что это данные за неделю.

Командир пояснил, что при обнаружении цели информация оперативно докладывается командованию, после чего принимается решение о способе поражения. По его данным, для подавления и уничтожения БПЛА применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие.