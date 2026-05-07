Бойцы "Севера" за неделю сбили более 20 дронов ВСУ под Харьковом
Специальная военная операция на Украине
 
07:59 07.05.2026
Бойцы "Севера" за неделю сбили более 20 дронов ВСУ под Харьковом

ВС России уничтожили более 20 украинских БПЛА на Харьковском направлении

Разведчик на дежурстве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 6-й гвардейской армии группировки «Север» за неделю уничтожили более 20 разведывательных БПЛА ВСУ на харьковском направлении.
  • Противник регулярно пытается запускать разведывательные беспилотники самолетного типа в тыл российских подразделений.
  • Для подавления и уничтожения БПЛА применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие.
БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие 6-й гвардейской армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 20 разведывательных БПЛА ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода МОГ с позывным "Крыша".
По его словам, противник регулярно пытается запускать разведывательные беспилотники самолетного типа в тыл российских подразделений, однако маршруты их пролета известны, а на подготовленных постах организовано постоянное дежурство.
"Военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 20 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на харьковском направлении", - сказал "Крыша", добавив, что это данные за неделю.
Командир пояснил, что при обнаружении цели информация оперативно докладывается командованию, после чего принимается решение о способе поражения. По его данным, для подавления и уничтожения БПЛА применяются современные станции РЭБ, средства ПВО и стрелковое оружие.
Собеседник агентства добавил, что выстроенная система противодействия лишает украинские подразделения возможности вести разведку и наводить удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
